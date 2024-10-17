Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilme kararının perde arkası ortaya çıktı! Önceki duruşmalarda hep geleceği söylenmiş

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı hakaret davası nedeniyle mahkeme tarafından bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı gündem olarak çok tartışılmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLUNUN MAHKEMEYE ZORLA GETİRLEM KARARININ PERDE ARKASI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim 2023 tarihinde yaptığı TBMM toplantısındaki konuşması hakkında Avukat Mustafa Doğan İnal şikayetçi oldu. Avukat İnal'ın, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olmasıyla İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

15 Ekim'de mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi.

Odatv'nin ulaştığı mahkeme dosyalarına göre, 21 Şubat 2024'te Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame düzenlendi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun ikametgahının Ankara'da olması nedeniyle ifadesinin Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınmasına karar verildi. Burada 16 Nisan'da görülen ilk talimat duruşmasına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun şehir dışında olduğunu kaydederek, mazeret bildirdi. Bu kapsamda dava, Kılıçdaroğlu'nun hazır olamaması nedeniyle 3 Mayıs'a ertelendi.

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3 Mayıs'a ertelenen davaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun yoğun siyasi programı nedeniyle mahkemeye katılamadığını, bir sonraki mahkemeye hazır etmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine mahkeme 31 Mayıs'a ertelendi.

31 Mayıs'ta görülen davada Kılıçdaroğlu'nun avukatı olarak Kadri Gökhan Sultan katıldı. Sultan, Kılıçdaroğlu'nun yoğun siyasi programı nedeniyle hazır bulunamadığını yineleyerek asıl mahkemede hazır olacağını belirtti. Bu nedenle dosya asıl mahkemeye gönderildi.

ÜÇ ASIL MAHKEMEYE DURUŞMAYA GELMEDİ

6 Haziran'daki asıl duruşma mahkemesi olan İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde taraf avukatları hazır bulundu. Avukatları tarafından asıl mahkemeye geleceği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmadı. Buna karşılık Mustafa Doğan İnal'ın avukatları Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme talebinde bulunurken mahkeme talebi reddederek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Bir önceki duruşmada gelmezse zorla getirilme ihtarı avukatına bildirilmiş

27 Haziran'da görülen davaya Kılıçdaroğlu yine katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları müvekkillerinin bir sonraki davada hazır olacağını beyan ederken İnal'ın avukatları zorla getirme talebinde bulundu. Bu kapsamda mahkeme bir sonraki celsede hazır bulunmadığı takdirde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme ihtarında bulunacağını kaydetti.

15 Ekim'e ertelenen davada Kılıçdaroğlu'nun avukatları, müvekkillerinin yine hazır bulunmaması üzerine Ankara'da yargılama yapılmasını isteyerek yazı yazılmasını talep etti, İnal'ın avukatları da zorla getirme talebini yineledi. Bu kapsamda mahkeme, son celsesinde Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı verdi.

KAYNAK: ODA TV