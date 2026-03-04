Fatma öğretmenden sonra yeni bir şok: Öfkeli veli ilkokulu basıp küçücük öğrenciyi darp etti!

Türkiye, İstanbul Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acısı bitmeden yeni bir darp olayı gündeme geldi...

Türkiye, İstanbul Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in yasını tutarken, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi Van'dan eklendi. Kentte bir ilkokulda çocuğunun gözüne cisim geldiğini iddia eden bir veli okula gelerek küçük yaştaki bir öğrenciyi tekme ve tokatla darbetti.

Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinin ardından eğitim kurumlarındaki güvenlik tartışmaları gündemdeyken, Van'dan gelen görüntü akıl alır cinsten değil.

ÇOCUK KAVGASINA VELİ MÜDAHALESİ

İddiaya göre olay, Van'daki bir ilkokulda iki öğrenci arasında çıkan tartışmayla başladı. Öğrenciler arasındaki kavga sırasında bir çocuğun gözüne cisim isabet ettiği öne sürüldü. Durumu öğrenen öğrenci velisi, öfkeyle okula gelerek olayın sorumlusu olduğunu düşündüğü öğrenciyi aradı.

KÜÇÜK ÖĞRENCİYİ DARBEDİYORDU

Okulun içine giren veli, çocuğuna cisim attığını iddia ettiği küçük yaştaki öğrenciyi bularak tekme ve tokatla darbetmeye başladı.

Şiddete kayıtsız kalmayan bir kız öğrenci, araya girerek darbedilen çocuğu korumaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

