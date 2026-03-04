MSB'den son dakika açıklama: Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü!

MSB, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakanlık, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

İRAN'DAN ATEŞLENDİ, IRAK VE SURİYE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"İRADEMİZ EN ÜST SEVİYEDE"

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.

"NATO VE DİĞER MÜTTEFİKLERİMİZLE İSTİŞARE İÇİNDEYİZ"

Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.“

