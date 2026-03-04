Buğday Tanesi filmi'nin kahramanı Serkan Bayram Ebru Akel'in konuğu oldu. Buğday Tanesi filmi gerçek hikâyesi nedir, Serkan Bayram kimdir, iki elini nasıl kaybetti?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin baş rolünde yer aldığı ve 2022 yılında vizyona giren Buğday Tanesi filminin gerçek kahramanı Serkan Bayram, Ebru Akel ile Türkiye Çiçek Açıyor'un konuğu oldu.

Programda hikâyesinin kahramanı olarak hayatının her dönüm noktasında yaşadığı zorlukları ve başarıları anlatan Bayram, izleyenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Buğday Tanesi filmi gerçek hikâyesi nedir?

2022 yılında vizyona giren Buğday Tanesi, avukat ve siyasetçi Serkan Bayram’ın hayat hikâyesini konu alıyor. Filmde Bayram’ı canlandıran isim ise ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi olmuştu.

Serkan Bayram, küçük yaşta geçirdiği bir yangın kazası sonucu iki elini kaybetti. Yaşadığı fiziksel kayba rağmen eğitim hayatını sürdürdü, hukuk fakültesini bitirdi ve avukat olarak mesleğini icra etti. Film, Bayram’ın azim dolu yaşam mücadelesini beyaz perdeye taşıdı. Filmin izlenerek bir çok kitleye ulaşması, topluma bir mesaj olarak, akran zorbalığına da dikkat çekmek isteyen Bayram, yaşadığı deneyimler ile de başkalarına umut olmasını diledi.

Serkan Bayram kimdir, iki elini nasıl kaybetti?

Tyt Türk'te Ebru Akel ile Türkiye Çiçek Açıyor'un konuğu olan Serkan Bayram, çocukluk yıllarında yaşadığı trajik yangını ve sonrasındaki zorlu süreci anlattı. Küçük yaşta meydana gelen kazada iki elini kaybeden Bayram, hayatının uzun yıllarını hem fiziksel hem de psikolojik mücadeleyle geçirdiğini ifade etti.

“Otobüste karşılıklı koltuklara oturamazdım. Tekli koltukları seçerdim. Camiye gittiğimde duvar kenarını tercih ederdim” sözleri, yaşadığı sosyal zorlukları gözler önüne serdi. Bayram, Buğday Tanesi’nin yalnızca bir film olmadığını, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı.

Akran zorbalığına da dikkat çeken Bayram, yaşadığı deneyimlerin başkalarına umut olması gerektiğini belirtti.

Programda filmin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, sosyal medyada Buğday Tanesi hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle Serkan Bayram’ın hayat hikâyesi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.