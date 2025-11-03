Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!
Kastamonu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan imam, uçurumdan düşen otomobilin içerisinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu...
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayıp olarak aranan imamdan ikinci günde acı haber geldi.
İlçeye bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (28), 1 Kasım'da ikametinden ayrıldı. Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.
ARACI DENİZ KENARINDA BULUNDU
Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.
Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde genç imamın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
