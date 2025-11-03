  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

Kastamonu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan imam, uçurumdan düşen otomobilin içerisinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu...

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!
Yayınlanma:

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

Kastamonu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan imam, uçurumdan düşen otomobilin içerisinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayıp olarak aranan imamdan ikinci günde acı haber geldi.

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

İlçeye bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (28), 1 Kasım'da ikametinden ayrıldı. Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.

Kayıp olarak aranıyordu: Köy imamının korkunç ölümü ortaya çıktı!

ARACI DENİZ KENARINDA BULUNDU

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.

Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde genç imamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Telefon sahiplerine kötü haber: 1 Ocak'dan itibaren dev zam kapıda!Telefon sahiplerine kötü haber: 1 Ocak'dan itibaren dev zam kapıda!

Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Son dakika haberi... Balıkesir'de hissedilen deprem: AFAD'dan açıklama!Son dakika haberi... Balıkesir'de hissedilen deprem: AFAD'dan açıklama!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Ahmet Türk'ten Erdoğan'a övgü dolu sözler: Atatürk'ten sonra en büyük lider
Ahmet Türk'ten Erdoğan'a övgü dolu sözler: Atatürk'ten sonra en büyük lider
Çanakkale’den acı haber: Boş arazide bebek cesedi bulundu!
Çanakkale’den acı haber: Boş arazide bebek cesedi bulundu!
Giresun'un ismi değişiyor mu? Kampanya başlatıldı imzalar toplandı, yeni ismi bile belli oldu
Giresun'un ismi değişiyor mu? Kampanya başlatıldı imzalar toplandı, yeni ismi bile belli oldu
Nedim Şener'den İmamoğlu'na çok kritik casusluk sorusu: Koltuğa oturur oturmaz veri tabanının kopyalanmasını sizden kim istedi?
Nedim Şener'den İmamoğlu'na çok kritik casusluk sorusu: Koltuğa oturur oturmaz veri tabanının kopyalanmasını sizden kim istedi?
Gebze'de bir aile yok oldu: Enkaz arama çalışmalarında anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de bir aile yok oldu: Enkaz arama çalışmalarında anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Halkın bayramı, Sen çok yaşa cumhuriyet: 30 Ekim 2025 gazete manşetleri
Halkın bayramı, Sen çok yaşa cumhuriyet: 30 Ekim 2025 gazete manşetleri