Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerinde don ve soğuk etkili olacak. Peki, İstanbul' kar yağacak mı? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinden itibaren Ege’de fırtına, Orta Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7, gece 8; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, gece 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, gece 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

