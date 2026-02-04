Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinden itibaren Ege’de fırtına, Orta Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7, gece 8; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, gece 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, gece 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde batısı 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.