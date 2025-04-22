Kastamonu'da kan donduran cinayet: Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde yaşamış!

Kastamonu'da kan donduran cinayet: Bir binadan kötü kokuların yayılması üzerine, rahatsız olan komşular ekip çağırdı. Çağırılan itfaiye ekipleri girdikleri, o evde hamile bir kadının cesediyle karşılaştı.

Kastamonu'da dün yaşanan korkunç olayın ardından detaylar gelmeye başladı. Bir binadan kötü kokular yayılması üzerine bölgeye ekipler çağırılmış, yapılan inceleme sonucunda hamile bir kadının kendi evinde cesedi bulunmuştu. Kan donduran olayın ayrıntıları...

Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 YAŞINDAKİ HAMİLE KADIN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

CESET 10 GÜNDEN FAZLADIR EVDEYMİŞ

Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

KOCASI ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN YAKALANDI

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çocuk koruma altına alındı

Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

HER GÜN CESEDİN OLDUĞU EVE GELİP GİDİYORMUŞ

Sokakta ve binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti. Öte yandan, B. Civil'in her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.

Cesedin bulunduğu gün B. Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B. Civil'in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, cinayet şüphelisi B. Civil'in 10 gündür sürekli eve gelip daha sonra da ayrıldığını öğrendiklerini belirterek, "Sabah saatlerinde polis, ambulans, itfaiye ekipleri geldi. Biz de sorduk, '10 gün önce cinayet işlenmiş' dediler. 10 gündür de kocası eve gelip gidiyormuş. Polis ekipleri de gelip cesedi evden çıkarttılar. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi. Bugün sabah şahıs tekrar buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde yürüyerek binadan çıkıyor ve bebek arabasıyla yürüyerek caddeden geçiyor. İkisi çıktılar çarşıya doğru yürüdüler" dedi.

TUTUKLANDI

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.