Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, dur durak bilmeden seçim çalışmalarına devam ederken, bu gün yoğun katılımın olduğu hamsi şöleninde seçmenlere bir araya geldi.

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Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni

Kartal Meydanı'nda hamsiler pişti, çaylar demlendi ve kemençe eşliğinde horon tepildi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, Kartal Meydanı'nda hamsi şöleni organize etti. Başta Karadenizliler olmak üzere binlerce kişi şölene yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e herkesin yüzü güldü. AK Parti’nin adayı Hüseyin Karakaya; “Bu şölen geleneksel hale gelecek” dedi.

KARAKAYA’DAN HAMSİ ŞÖLENİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, hamsi şölenini günler önce duyurdu. Kartal Meydanı’nda kurulan mangallarda 3 ton hamsi Kartallılar için pişti. 3 saat süren şölene 10 bin kişi katıldı. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, “31 Mart akşamı Kartal’ı gerçek belediyecilik ile buluşturacağız. Bugün yapılan hamsi şölenini geleneksel hale getireceğiz. Sadece hamsi şöleni değil Kartal’a yakışan festivaller, etkinlikler ve daha fazlasını hep birlikte yapacağız. Hedefimiz 31 Mart! Hedefimiz sadece Kartal ve sadece İstanbul".

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KATILIMCILARA FORMA HEDİYESİ

Hamsi şöleninde kemençe çalındı ve horon gösterisi katılımcılardan büyük beğeni aldı. Şölende çekilişle Trabzonspor forması hediye edildi. Şölene gelen İrem E.: "Program çok güzel ve gerçekten tam bir Karadeniz havası vardı. İnanıyoruz ki 1 Nisan sonrası Hüseyin başkan ile Kartal’da yeni bir dönem başlayacak”.

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3 SAATTE 3 TON HAMSİ DAĞITILDI

3 saat içerisinde 3 ton hamsinin tüketilmesi yoğun ilgi gösteren şölen katılımcılarından da tam not aldı. Özgür B. : “Maltepe’den geldim, hamsi yemedim ama çay ikramı bizi Karadenize götürdü. Gurbette memleket hasreti giderdik. Başkana teşekkür ederim” dedi.
Katılımcılardan Semra K.: “Karadenizli değilim ama çok güzel bir organizasyon yapılmış. Hüseyin başkana başarılar diliyorum” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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