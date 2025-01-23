Kartalkaya'daki faciada yeni gelişme! Yangının çıkış noktası ve nedeni belli oldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 78'e yükseldiği bildirildi. Soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi. tv100 muhabiri Fatih Poyraz soruşturma dosyasından çok önemli bilgileri aktardı:

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI BELLİ OLDU

"Yangının çıkış noktasıyla ilgili farklı noktalar konuşuluyordu. Yangının otelin 4. katında bulunan restoran bölümünden çıkmış olduğu kesinleşti."

YAĞMURLAMA SİSTEMİ HİÇ YOK

"Yangına ilişkin ihmaller zinciri konuşuluyor. Normalde yangın sırasında yağmurlama sisteminin otelde hiç olmadığı soruşturmada ortaya çıktı."

KARTALKAYA GRAND OTEL YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu'da, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangının nedeni, henüz yapılan resmi açıklamalara göre netleşmemiştir.

Ancak, yerel kaynaklardan elde edilen teyite muhtaç bilgiler ve yangın sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının restoran katındaki elektrik arızası, ısıtma sistemi ya da otel içindeki tesisat hatalarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.