Marmara açıklarında hareketlilik: 2 tankerden acil durum çağrısı!

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Bakırköy'de Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.

İstanbul'da Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker gemisinden henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.50 sıralarında acil durum çağrısı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.İşte olay yerinen ilk görüntüler: