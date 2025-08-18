Kuaförde korku dolu anlar: Saç kurutma makinesi kadının elinde bomba gibi patladı!

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kuaförde korku dolu anlar yaşandı. Saç kurutma makinesi adeta bir bomba gibi kadının elinde patladı!

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kuaförde yaşanan olayda, bir kadının elindeki saç kurutma makinesi aniden patladı ve alev topuna dönüştü. Olay, salonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadın, olaydan yara almadan kurtuldu. Salon çalışanları durumu hemen kontrol altına alırken, yaşanan korku dolu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kuaförde yaşanan olay, görenleri şoke etti. Bir kadının elinde saç kurutma makinesi aniden patlayarak alev topuna dönüştü. O anlar, salonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, müşteri koltuğunda otururken saç kurutma makinesini kullanıyor. Bir anda cihazdan çıkan kıvılcımlar ve alev topu kadının eline doğru yöneliyor. Salon çalışanları ve müşteriler paniğe kapılırken, kadın mucize eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası salon çalışanları hemen yangın söndürücü ve diğer önlemleri kullanarak durumu kontrol altına aldı. Kadının yaşadığı korku dolu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve videoyu izleyenler olaya büyük tepki gösterdi.Uzmanlar, elektrikli ev aletlerinin düzenli bakımının ve uygun kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Özellikle saç kurutma makineleri gibi yüksek ısı üreten cihazların kullanım sırasında dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde benzer kazaların yaşanabileceği belirtiliyor.Salon yetkilileri, olayın ardından cihazın üretici firmaya iade edildiğini ve detaylı bir inceleme başlatıldığını açıkladı. Kadının sağlık durumu iyi ve herhangi bir fiziksel yaralanması olmadığı bildirildi.Bu tür talihsiz kazalar, kullanıcıların elektrikli cihazları kullanırken dikkatli olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik önlemlerinin hayat kurtarabileceği bir kez daha kanıtlandı.

