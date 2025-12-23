Kapadokya Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ödül alan isimlerden birisi de bölgemizde yayın hayatını sürdüren İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak oldu.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin (NGC) organizasyonunda ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) iş birliğinde ilki düzenlenen 1. Ulusal ve Uluslararası Kapadokya Değer Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal mirasına katkı sağlayan isimlerin onurlandırıldığı geceye devlet erkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kapadokya’nın Marka Değerine Güçlü Vurgu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Alan Başkanlığı’ndan yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına ve sivil toplum örgütlerine kadar geniş bir paydaş kitlesinin ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Kapadokya’nın global bir marka haline getirilmesi hedefi ön plana çıktı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Değer Ödülleri'nin toplumsal vefanın kurumsallaşmasına güçlü katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Ödül alan her kişi ve kurum Kapadokya'nın kadim birikimine önemli ve anlamlı katkılar sunmuştur. Takdim edilecek bu ödüller, kültürel mirasımızın koruma ve gelecek nesillere aktarma gayretimizin, turizmi nitelikli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yürütme çabamızın, bilimsel çalışmayı ve kültürel üretimi teşvik eden vizyonumuzun da bir parçasıdır." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da ödül alan kişi ve kurumların şehrin ve bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Bu şehrin var olan değerini hak ettiği şekilde kullanmak gerekir. Bu anlamda bu program çok anlamlı. Türkiye'de, sanat, kültür ve spora dair ne varsa baş mimarının Nevşehir olması lazım. Bu şehrin marka değerini üst sıralara çıkaracak ekip Nevşehir'de var." diye konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, Nevşehir'in Dünyaya tanıtılmasında katkı sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Nevşehir bizim için çok önemli Bayram Başkanımız Nevşehir’in değerleri için, hem de ülke genelinde federasyonumuz nezdinde yerel basına yapmış olduğu katkılar takdire şayandır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül alan meslektaşlarımızı ve kurum ve kuruluşları da tebrik ediyorum" dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de Kapadokya’nın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik katkılar ve bölgenin kalkınmasına olan etkilerin önemli kriterler arasında yer aldığı bu program için ve ayrıca Türk Dünyasına 10 yılı aşkın katkıları için Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve ekibini tebrik ediyorum dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise Kapadokya'yı küresel arenada temsil edenleri alkışlanıp takdir edilmesi için programın düzenlendiğini kaydederek, "Bizler, Kapadokya'daki mirasın sadece izleyici değil, koruyucu ve dünyaya tanıtıcısı olmak zorundayız. Amacımız, Kapadokya'nın yalnızca taşını toprağını değil, kültürünü, sanatını ve turistik, akademik ve yenilikçi proje ruhunu yücelten insanları onurlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ödül Alan İsimler ve Kategoriler

Sanatçı, akademisyen, ve gazetecilerden oluşan jüri tarafından titizlikle seçilen ve Kapadokya’ya değer katan kazananlar listesi şu şekildedir:

Yaşam Boyu Katkı Ödülü Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı), Kapadokya Elçisi Ödülü Özay Onur, Kapadokya Yenilikçi Proje Ödülü Kayakapı Projesi Belgesel ve Sinema Ödülü TRT Belgesel Kültürel Miras Araştırma (Akademi) Prof. Dr. Adem Öger,

Değer Katan Sanatçı Ödülü Ayşe Üvez,

Değer Katan Kurum Ödülü Slowfood Yeryüzü Pazarı Katkı Sağlayan Basın Kuruluşu FİB Haber, Basın Başarı Ödülü Muşkara Gazetesi, Kapadokya Konulu Haber Ahmet Korkmazer, Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı İsmail Duru.

Özel Ödüller

* Gelecek Nesillere Tanıtım Ödülü: Rafadan Tayfa Kapadokya Filmi

* Değerine Vizyoner Katkı Ödülü: Bayram Ekici (NGC Başkanı)

* Jüri Özel Ödülü: Oğuz Özdem

Demirsan A.Ş.’ye Plaket

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın vakfı yönetim kurulların da katılarak destek verdiği tören, bölge kalkınmasına sağlanan katkıların alkışlandığı bir "vefa gecesi" olarak tarihe geçti. Program, projeye destek veren başta Demirsan A.Ş. olmak üzere kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.