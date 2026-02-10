Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, akşam saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olma üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,00 m, Görüş: İyi.