Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Birçok şehirde hissedildi

Saat 09.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gaziantep ve Adana gibi birçok kent sarsıntıyı hissetti.

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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Birçok şehirde hissedildi

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 09.31'de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu bildirdi.

Deprem 7 km derinlikte meydana geldi. Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Adıyaman gibi yakın illerde de sarsıntı hissedildi. Halk sokağa döküldü.

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Sabah saatlerinde sarsıntının hissedildiği bölgelerde yaşayanlar, yakınlarından cep telefonlarıyla haber almaya çalıştı.

Vali açıklama yaptı

Vali Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" dedi. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri devam eden saha taramalarına devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Depremden zarar gören insanlara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve halkımızı her türlü felaketten korusun."dedi.

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