Balık yemek isteyen elini çabuk tutsun! Palamut fiyatları düştü

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde, tezgahlar palamutla dolu. Denizlerde bu sen palamut bolluğu vardı.



Ava çıkan balıkçılar, ağlara hala çok sayıda palamut taktığını söylüyor. Balıkçı tezgahları, teknelerle limanlara getirilen yüzlerce kasa palamutla dolu.

Engin Polat tahliye oldu! Dilan Polat'ın paylaşımı oldu

SGK uzmanı ilk kez açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Benzine indirim geldi! 6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları





PALAMUT FİYATLARI DÜŞTÜ



Türkiye'nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, vatandaşlar tanesi 40 liradan başlayan fiyatlarda palamut satın alıyor.



AA muhabirine konuşan Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtti.



Karadeniz'de her teknenin palamut avladığına dikkat çeken Ünlü, "Tezgahlarımızın tamamı palamutla dolu. Vatandaşlarımız ucuz balık tüketme fırsatına sahiptir. İlgi son derece yoğun. Bu kadar ilgi görüyor ki diğer balık türleri satılmıyor.dedi.