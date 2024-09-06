Balık yemek isteyen elini çabuk tutsun! Palamut fiyatları düştü

Av yasağının kaldırılmasıyla Türkiye'de balık sezonu başladı. Yasağın kalktığı altıncı gün, tezgahlarda palamut bolluğu vardı. Serbest piyasada palamut fiyatları iyice düştü.

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Balık yemek isteyen elini çabuk tutsun! Palamut fiyatları düştü

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde, tezgahlar palamutla dolu. Denizlerde bu sen palamut bolluğu vardı.

Ava çıkan balıkçılar, ağlara hala çok sayıda palamut taktığını söylüyor. Balıkçı tezgahları, teknelerle limanlara getirilen yüzlerce kasa palamutla dolu.

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PALAMUT FİYATLARI DÜŞTÜ

Türkiye'nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, vatandaşlar tanesi 40 liradan başlayan fiyatlarda palamut satın alıyor.

AA muhabirine konuşan Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtti.

Karadeniz'de her teknenin palamut avladığına dikkat çeken Ünlü, "Tezgahlarımızın tamamı palamutla dolu. Vatandaşlarımız ucuz balık tüketme fırsatına sahiptir. İlgi son derece yoğun. Bu kadar ilgi görüyor ki diğer balık türleri satılmıyor.dedi.

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