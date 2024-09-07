En çok onu içiyoruz! Kahve fiyatlarına dev zam kapıda

Türkiye'de milyonlarca insan günlük olarak kahve içiyor ve kahve fiyatlarına yüzde kırk zam geliyor. Küresel piyasalardaki artış ve tedarikteki önemli artışlar fiyatların artmasına yol açıyor.



Pazartesi kahve fiyatlarına zam geliyor



Türkiye'deki enflasyon ve uluslararası tedarik zincirindeki artan masraflar nedeniyle kahve fiyatlarına yüzde kırk zam geliyor. . Piyasada önemli bir paya sahip olan kahve üreticileri, önümüzdeki pazartesi günü ürünlerine yüzde kırk zam yapma kararı aldı.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, küresel tedarik zincirinde önemli sorunlara yol açarken, Avrupa Birliği düzenlemeleri de Türkiye'deki kahve fiyatlarının daha da artmasına neden olacak. Afrika'dan ithal edilen kahve çekirdeklerinin fiyatındaki tarihi artış nedeniyle, birçok kahve zinciri yüzde otuz ila kırk arasında zam yapacak. Türkiye'deki yüzlerce şubesi olan Starbucks da bu zam kararından etkilenecek.