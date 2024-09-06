Engin Polat tahliye oldu! Dilan Polat'ın paylaşımı oldu

1 Kasım 2023'te ve ardından, Dilan Polat ve eşi Engin Polat da dahil olmak üzere 24 şüpheli, İstanbul merkezli 6 ilde gözaltına alındı.

Soruşturmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu da dahil olmak üzere 16 şüpheli tutuklanırken, mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

SGK uzmanı ilk kez açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Benzine indirim geldi! 6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Altın ne kadar oldu? 6 Eylül altın fiyatları

14 Haziran'da yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanıp tahliye edilmesine karar verdi.

19 Ağustos'ta Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğun Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu. Bu nedenle Dilan Polat tahliye edildi.

ENGİN POLAT VE 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı "kara para aklama" davasında mahkeme, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün dahil olmak üzere dört tutuklu sanıkın tahliyesine karar verdi.

Haberi alan Dilan Polat çok sevindi. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat, "Allah'ım şükürler olsun" diye başladı. Devletimiz harika. Çok memnunuz.oldu.

Haberin Devamı

Ek olarak, Dilan Polat, kızı Milda'yı telefonla arayarak, "Şaka yapmıyorum" dedi. Sizi alacağız. Yolumuz Çorlu'ya gidiyor. Baban tahliye edildi, kızım. Artık birbirimize kavuşacağız.dedi.