Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…

Çanakkale'deki 4,9 büyüklüğündeki depremi inceleyen Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, "Stres birikiminin olduğu bir bölge" ifadesini kullanarak, en büyük depremin 1953 yılında 7,2 büyüklüğünde meydana geldiğini belirtti.

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Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…

Dün saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Bursa'da korkuya kapılıp ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bu faydanın en son depremi 1953'te meydana geldi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür'e göre deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldi ve en son deprem 1953 yılında 7,2 büyüklüğünde oldu. Stresin biriktiği bir yerde bu tür küçük depremler beklenir.sözlerine yer verdi.

2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından yayınlanan Çanakkale İl Afet Risk Azaltma Planı, Çanakkale'yi kapsıyor.

Çanakkale'nin sınırları arasında Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayı, Etili Fayı, Çan-Biga Fay Zonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı bulunmaktadır.

28 Şubat'ta Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 4,6 büyüklüğündeydi.

ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, bu bölgede yaklaşık bir ay boyunca 150'yi aşan büyüklükleri 2,0 ile 3,0 arasında değişen depremlerin meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem dağılımları çok dağınık bir alanda meydana geliyor. Bu karmaşıklığın tam ortasında bir yerde deprem meydana geldi."" ifadelerini kullanarak

Türkiye fay haritasına göre bu bölgede bir aktif fay olmadığını vurgulayan Özden, "Bu bölgenin güneyinde Çan ve Biga fay hatları, kuzeyinde ise Karabiga fay hattı var." Haritalarda bu bölgede fay hattı yoktur. Özellikle şunu belirtmek isterim ki, ülkemiz bir deprem kuşağına giriyor. 5 büyüklüğüne kadar deprem hemen her yerde olabilir." dedi.

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