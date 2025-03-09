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8 Mart Kadınlar gününde Kadın meclis üyesine hakaret etmişti! Kadıköy Belediyesi'ndeki skandalda yeni gelişme

8 Marta kadınlar gününde AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik çirkin davranış ve ifadelerinden dolayı gözaltına alınan CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş yeni gelişme.

8 Mart Kadınlar gününde Kadın meclis üyesine hakaret etmişti! Kadıköy Belediyesi'ndeki skandalda yeni gelişme
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CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı "Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum" dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kurtuluş gözaltına alındıktan sonra adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisindeki oturumda söz alan AK Parti Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Elif Lale Bilgili’ye diğer konuşmacıların aksine sadece 5 dakika süre tanındı. Bu duruma tepki gösteren ve konuşmasını sürdüren Bilgili’nin mikrofonu kesildi.

CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, Bilgili’yi işaret ederek, “Şunu çıkaralım, atalım dışarı.” ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtuluş hakkında “görevi kötüye kullanma”, “ifade özgürlüğünün engellenmesi” ve “kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi” suçlamasıyla soruşturma başlatırken Kurtuluş dün gözaltına alındı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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