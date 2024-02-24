Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Zorlu ve kıran kırana geçen maçta sarı lacivertli ekip 2-1 kazandı. 90+5’te verilen penaltı kararının ardından Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Kadıköy’de nefes kesen maç: Fenerbahçe son anda kazandı!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Kadıköy’de İstanbul ekibini ağırladı. Son haftaların formda takımı olan Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye zor anlar yaşattı. Ancak sarı lacivertli kazanmayı bildi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Kadıköy’de goller ikinci yarı geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine 1-0 geriye düştü. Kasımpaşa, duran top şansı bulduğu 58. dakikada öne geçti. Aytaç Kara’nın kullandığı korner vuruşunda Jackson Porozo takımını öne geçirdi.

Jackson Porozo’nun golüne Fenerbahçe 6 dakika sonra cevap verdi. Serbest vuruştan Mert Hakan Yandaş, harika golüyle sarı lacivertli ekibi eşitliğe taşıyan golü attı.

FENERBAHÇE PENALTI İLE GALİBİYETE UZANDI

Skor 1-1 devam ederken son dakikaları heyecanlı geçti. Fenerbahçe öne geçmek adına daha fazla atak yaptı. Ancak net bir gol fırsatı yakalayamadı. Çok tartışlacak bir pozisyon ise 90+5’te yaşandı.

Fenerbahçe duran top sonrası penaltı kazandı. Kasımpaşalı oyuncu eliyle yaptığı müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın’ın VAR desteğiyle penaltıyı verdi. Michy Batshuayi, maçın skorunu tayin eden golü attı ve 3 puanı takımınına kazandırdı.

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