Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı ağırladı. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, maçın büyük bölümünde üstündü. Son dakikalarda Beşiktaş baskı kurmaya çalışsa da, eşitliği sağlayamadı…

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Kadıköy’de derbinin kazananı Fenerbahçe: 2-1

Şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor. Dün Galatasaray, Adana deplasmanında kazanarak haftayı tamalamıştı. Bugün ise, Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş maçını 2-1’lik skorla geçti. 80. dakikadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar için zor geçti.

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FENERBAHÇE PUANINI 89’A YÜKSELTTİ

Sarı lacivertlilerin ilk gölünü 30. dakikada Michy Batshuayi attı. 69. dakikada da İrfan Can Kahveci’nin golüyle fark ikiye çıktı. Konuk ekibin tek golü 82.dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

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Sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 89’a çıkardı. Diğer yandan Beşiktaş'ta Al Musrati 25. dakikada Fred'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

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İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyetin ardından açıklama yaptı. Maçı değerlendiren Kartal,

“Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti.

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Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi.

İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz.”

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