Rasim Karadan olay açıklamalar! ''Şerefli ikincilikler böyle oluyor''

Beşiktaş'ın eski Milli kalecisi ve teknik direktör Rasim Kara, Onedio Youtube kanalındaki programında Galatasaray'ın şampiyon olduğu 1996-1997 sezonundaki şampiyonluğu ile ilgili olay açıklamalarda bulunarak, eski hakemler Vahap-Beyaz ve Ahmet Çakar'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

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Rasim Karadan olay açıklamalar! ''Şerefli ikincilikler böyle oluyor''

Beşiktaş'ın eski milli kalecisi ve teknik direktör Rasim Kara, Türk futbolunun geçmiş yıllarına ait gündemi sarsacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1996-1997 sezonunda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Rasim Kara, Engin Verel'in Onedio Youtube kanalındaki programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Rasim Kara, eski hakemler Vahap-Beyaz ve Ahmet Çakar'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

Kara ayrıca, Galatasaraylı olduğu bilinen eski siyasetçi ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'la ilgili soruya çok net bir cevap verdi.

"MEHMET AĞAR, BEŞİKTAŞLI OLAMAZDI"

Engin Verel: "Mehmet Ağar Beşiktaşlı olsaydı. O sezonlar Beşiktaş mı şampiyon olurdu?"

Rasim Kara: "Onu bilemiyorum ama o Beşiktaşlı olamazdı zaten. Ben her zaman anlatıyorum; bir Vanspor maçı oynadık. Sergen frikik kullanıyor kar yağışlı bir havada, siyah eldiven giymiş Vanspor stoperi kırmızı topa eliyle vuruyor Metin Tokat penaltıyı vermiyor. Penaltı gol olur muydu olmaz mıydı bilemiyorum ama net bir penaltıydı."

"ŞEREFLİ İKİNCİLİKLER BÖYLE OLUYOR"

Engin Verel: "Yani Şampiyonluğunuz çalındı diyebilir miyiz?"

Rasim Kara: "Ligin 2. yarısının ilk haftalarıydı orada başladılar. Sonrasında bir Galatasaray-İstanbulspor maçı var. Hakem Vahap Beyaz skor 2-2’yken 90 artıda uyduruk bir penaltı çalıyor. Galatasaray’a maçı kazandırıyor. Ertesi hafta bu sefer biz içeride Galatasaray ile oynuyoruz. Hakem Ahmet Çakar, Amokachi’yi hiç yoktan atıyor eksik kalıyoruz. 1-0 galipken bu sefer de son dakikalarda Galatasaray’a yine uyduruk bir penaltı veriyor ve maçı 1-1 bitirttiriyor. Yani biz ligde öne geçecekken hakemlerle geriye atıyorlar. Sonrasında da Ahmet Çakar-Vahap Beyaz tezahüratları başladı tribünlerde. Hep diyorum VAR olsaydı biz şampiyonduk. İşin enteresan tarafı bu hakemler yıllar sonra çıktıkları TV kanallarında ‘Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bu verdiğim kararlarla Galatasaray şampiyon oldu’ diyorlar. Hatta Ahmet Çakar diyor ki; ‘penaltıyı verdim üzüldüm. İnşallah Hagi penaltıyı atamaz dedim’ diyor. İşte şerefli 2.likler böyle oluyor."

KAYNAK: ONEDİO

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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