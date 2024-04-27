Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı Bu sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan, ancak sakatlıklarından dolayı pek fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk kez ilk 11'de Real Sociedad maçında sahaya çıkarak golünü attı.