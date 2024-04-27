Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.
Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.
ARDA İLK 11 BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOL ATTI
Madrid devinde dakikalar 29'u gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı ve takımını Sociedad karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.
Bu gol Arda Güler'in Real Madrid'de 11 başladığı ilk maçta ilk golü oldu. Milli futbolcu toplamda ise eflatun-beyazlılarda ikinci kez ağları havalandırdı.
İşte Arda Güler'in takımını öne geçirdiği gol:
ARDA GÜLER GOOOLL!!! pic.twitter.com/QfhUAyHKGV— S Sport Plus (@ssportplustr) April 26, 2024
KAYNAK: S sport Plus
KAYNAK: Bölge Gündem Haber