Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan, ancak sakatlıklarından dolayı pek fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, ilk kez ilk 11'de Real Sociedad maçında sahaya çıkarak golünü attı.

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Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığı Real Sociedad maçında gol attı

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.

ARDA İLK 11 BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOL ATTI

Madrid devinde dakikalar 29'u gösterdiğinde sahneye Arda Güler çıktı ve takımını Sociedad karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

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Bu gol Arda Güler'in Real Madrid'de 11 başladığı ilk maçta ilk golü oldu. Milli futbolcu toplamda ise eflatun-beyazlılarda ikinci kez ağları havalandırdı.

İşte Arda Güler'in takımını öne geçirdiği gol:

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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