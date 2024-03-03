Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Maltepe’ye bir AKM kazandıracaklarını söyledi. Gençlerle birlikte tiyatro etkinliğine katılan Ekşi, “Gençlik ve Spor Merkezimizi, Maltepe’nin AKM’sini bir yapalım” dedi.

EKŞİ: MALTEPELİ KADINLAR MUTLU DEĞİLSE HİÇ BİR ŞEYİN KİYMETİ YOK

İlçede yaşayan kadınların mutlu olması gerektiğinin altını çizen Ekşi, “Hep söyledik, yine söyleyelim, Maltepeli kadınlar mutlu değilse hiçbir şeyin kıymeti yok bizim için. 31 Mart’tan sonra her mahalleye kreş yapacağız. Fitness ve pilates salonları ile el emeği pazarını hizmetlerine sunacağız” diye konuştu.

Maltepe’nin temizlik anlayışı değiştireceklerini de ifade eden Ekşi, “Özel temizlik ekibimizle okul ve ibadethanelerimizi periyodik olarak temizleyeceğiz. Maltepe'de temizlik bir lüks değil standart olacak. Maltepe’nin yüzü gülecek” dedi.