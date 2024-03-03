Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz

Cumhur ittifakı Maltepe Belediye Başkan aday Kadem Ekşi, seçim çalışmalarına devam ederek İlçede yaşayan kadınların mutlu olması gerektiğinin altını çizerek “Hep söyledik, yine söyleyelim, Maltepeli kadınlar mutlu değilse hiçbir şeyin kıymeti yok bizim için" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, Maltepe’ye bir AKM kazandıracaklarını söyledi. Gençlerle birlikte tiyatro etkinliğine katılan Ekşi, “Gençlik ve Spor Merkezimizi, Maltepe’nin AKM’sini bir yapalım” dedi.

EKŞİ: MALTEPELİ KADINLAR MUTLU DEĞİLSE HİÇ BİR ŞEYİN KİYMETİ YOK

İlçede yaşayan kadınların mutlu olması gerektiğinin altını çizen Ekşi, “Hep söyledik, yine söyleyelim, Maltepeli kadınlar mutlu değilse hiçbir şeyin kıymeti yok bizim için. 31 Mart’tan sonra her mahalleye kreş yapacağız. Fitness ve pilates salonları ile el emeği pazarını hizmetlerine sunacağız” diye konuştu.

kadem23.jpg

Maltepe’nin temizlik anlayışı değiştireceklerini de ifade eden Ekşi, “Özel temizlik ekibimizle okul ve ibadethanelerimizi periyodik olarak temizleyeceğiz. Maltepe'de temizlik bir lüks değil standart olacak. Maltepe’nin yüzü gülecek” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti dertlerini dinledi
Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti dertlerini dinledi
Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni
Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu: CHP'nin Genel Başkanı DEM ile demlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu: CHP'nin Genel Başkanı DEM ile demlendi
Son Haberler
Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz
Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Polisin Dur ihtarına uymayan çocuk sürücü dehşet saçtı, Polis sürüklenerek yere düştü!
Polisin Dur ihtarına uymayan çocuk sürücü dehşet saçtı, Polis sürüklenerek yere düştü!
Otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti! Sırt üstü düştü ters döndü, o anlar kamerada
Otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti! Sırt üstü düştü ters döndü, o anlar kamerada
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Çok Okunanlar
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Ehliyetiniz yoksa üzülmeyin! Şoför alımları yeniden başladı
Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni
Kartallılar hamsiye doydu! Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan hamsi şöleni
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Hüseyin Karakaya'ya destek
Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz
Kadem Ekşi: Kadınlar mutlu değilse o şehir mutlu olmaz
İstanbul'da son durum ne, hangi aday önde, Kurum mu İmamoğlu mu? İşte en güncel İstanbul seçim anketi
İstanbul'da son durum ne, hangi aday önde, Kurum mu İmamoğlu mu? İşte en güncel İstanbul seçim anketi
Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarını açıkladı! AK parti tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarını açıkladı! AK parti tepki gösterdi
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları