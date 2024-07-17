Fed Williams’tan önemli mesaj: Önümüzdeki ay faiz indirimi gelebilir

New York Federal Reserve Başkanı John Williams, Fed faiz indirimlerinin daha yakın olduğunu ancak merkez bankasının henüz hazır olmadığını öne sürüyor.

Daha geniş finans, son zamanlardaki pozitif enflasyon verilerinin ardından federallerin faiz oranlarını düşürme kararını bekliyor. Kurumsal firmalar arasındaki genel duygu, bu yılın sonlarında Fed faiz indirimlerine işaret ediyor.

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FED WİLLİAMS DEZENFLASYONİST EĞİLİME İŞARET EDİYOR

New York Fed Başkanı, soğutma enflasyonu devam ederse faiz indirimlerinin önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini kaydetti. Ancak, iki hafta içinde bir sonraki Federal Rezerv toplantısında meydana gelme şansını küçümsedi. Wall Street Journal ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Fed William, merkez bankasının %2 hedefine yol açabilecek olumlu işgücü piyasası koşullarını vurguladı.

Çalışma Bakanlığı'ndan alınan son TÜFE verileri, yıllık ve aylık enflasyonun çoğu tüketim malları rekor fiyat düşüşünün soğuduğunu gösteriyor. Yıllık %3'lük enflasyon, geleneksel ve kripto piyasası yorumcularını potansiyel faiz indirimlerine işaret ederek beklenenden daha iyi geldi.

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Son zamanlarda, Fed Rezerv Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının %2 enflasyon işaretinden önce faiz indirimlerine yönelik son eğilimlerini belirtti.

Bu aynı zamanda Williams'ın vurguladığı enflasyon rakamlarının federallere daha proaktif bir duruş vermesinden kaynaklanmaktadır. Federal Rezerv, Powell'ın artan güven ile birlikte "uzun ve değişken gecikmeler" belirttiği gibi enflasyonun %2'ye ulaşmasını beklemeyecektir.

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