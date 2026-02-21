Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı