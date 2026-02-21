Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına; Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinde sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı akşam saatlerine kadar 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar Hatay’ın güney kıyı kesimleri 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.