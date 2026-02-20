  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında birçok ilçede görev değişikliği yaşanırken, Ladik'te vekaleten görev yapan ve ''Barbie kaymakam'' olarak ünlenen Tuğçe Orhan da asaleten kaymakam olarak atandı.

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!
Yayınlanma:

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında birçok ilçede görev değişikliği yaşandı. Ladik'te vekaleten görev yapan ve ''Barbie kaymakam'' olarak ünlenen Tuğçe Orhan da asaleten kaymakam olarak atandı.

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda kaymakamlık ve mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı. Kararla birlikte çok sayıda ilçede yeni atamalar gerçekleşti. Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan da yayımlanan kararnameyle asaleten kaymakamlığa atandı.

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Tuğçe Orhan daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar Orhan'ın 'Cindy Bebek'e benzediğini öne sürerek paylaşım yapmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yorumlara AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de tepki göstermiş, "Bir erkek kaymakam başarısıyla haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısıyla haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil" ifadelerini kullanmıştı.

KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!

Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Metin Akpınar’ın Biyolojik kızı davayı kazandı: Aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış!Metin Akpınar’ın Biyolojik kızı davayı kazandı: Aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!
KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!
Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!
Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!
Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...
Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...
Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!
Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!
Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!
Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!
İlk başörtülü vali Erdoğan'ın imzasıyla bakın hangi göreve atandı? Kübra Güran Yiğitbaş kimdir?
İlk başörtülü vali Erdoğan'ın imzasıyla bakın hangi göreve atandı? Kübra Güran Yiğitbaş kimdir?
Futbolda bahis ve şike operasyonunda son dakika: 2 şirkete kayyum atandı!
Futbolda bahis ve şike operasyonunda son dakika: 2 şirkete kayyum atandı!