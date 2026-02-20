KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!

  1. Anasayfa
KVKK, çocukların dijital ortamda korunması için TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında resen inceleme başlattı.

KVKK, çocukların dijital ortamda korunması için TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında resen inceleme başlattı. Süreçte, çocuklara ait kişisel verilerin nasıl işlendiği mercek altına alınacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK DE ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL MEDYAYA DEĞİNMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yıl yürürlüğe girmesi planlanan sosyal medya düzenlemesiyle hesaplara "kimlik ve cep telefonu" doğrulaması getirileceğini söyledi.

Bakan Gürlek, düzenleme kapsamında 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin de önleneceğini kaydetmişti.

