İYİ Parti Pendik ilçe başkanı Şahin Türker oldu

İYİ Parti'de seçimler sonrası kurucu genel başkan Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinden sonra teşkilatlarda değişimler ve yenilenmeler devam ediyor.

Pendik ilçe başkanı Süleyman Turan'ın Belediye Başkan adaylığı sürecinde istifa etmesi sonrası bir süredir boş olan ilçe başkanlığı görevine İstanbul İl Başkanlığının önerisi ve Genel Merkezin onayı ile ülkücü camianın önemli isimlerinden, Pendik'in sevilen iş insanlarından biri olan Şahin Türker, yeni ilçe başkanı olarak atandı.

Bugün İstanbul il başkanlığında düzenlene törende il Başkanı Yücel Coşkun tarafından görevlendirme yazısı verilerek resmi olarak İYİ Partinin ilçe başkanı olmuş oldu.

ŞAHİN TÜRKER KİMDİR?

1969 Bayburt doğumlu olan Şahin Türker Lise öğrenimleri Bayburt’ta tamamlandı. Eski tarihi eser restorasyon ve yeniden yapım üzerine aile şirketinden 24 yıl yöneticilik 2015 yılından itibaren inşaat sektöründe müteahhitlik ve kuyumculuk işi ile uğraşmaktadır evli ve 6 çocuk babasıdır.

SİYASİ ÇALIŞMALAR:

1985-1994 yılları arasında Bayburt ülkü ocakları ve MHP de siyasi çalışma yapmıştır 1995 yılında İstanbul’a Pendik ilçesine geldikten sonra 1998-2002 yılları arası Pendik MHP’de yönetim kurulu üyeliği ve komisyon başkanlığı yapmıştır 3 dönem İstanbul il delegesi 1 dönem üst kurul delegeliği yapmıştır 2002-2007 tarihleri arasında İstanbul Anadolu yakası Bayburtlular derneğinde yöneticilik yapmıştır İYİ parti kurulma sürecinde MHP’den istifa etmiş olup daha sonraki süreçte İYİ parti Pendik ilçe kurucu yönetici ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.