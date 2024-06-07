İstanbul Esenyurt'ta dehşet veren olay! Üst katında oturan kardeşini gürültü yaptı diye öldürdü!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, aynı apartmanda yaşayan iki kardeş gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi. Uzayan tartışmada kan döküldü.

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İstanbul Esenyurt'ta dehşet veren olay! Üst katında oturan kardeşini gürültü yaptı diye öldürdü!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, aynı apartmanda yaşayan iki kardeş gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi. Uzayan tartışmada kan döküldü.

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt'ta dehşet veren olay! Üst katında oturan kardeşini gürültü yaptı diye öldürdü!

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. ile kardeşi arasında tartışma çıktı.

İstanbul'un Esenyurt'ta dehşet veren olay! Üst katında oturan kardeşini gürültü yaptı diye öldürdü!

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt'ta dehşet veren olay! Üst katında oturan kardeşini gürültü yaptı diye öldürdü!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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