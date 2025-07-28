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İstanbul'da hareketli gece: Kurşun yağmuruna tutulan kafede çok sayıda yaralı var!

İstanbul Bağcılar'da metro istasyonu çıkışında bulunan bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında kafede bulunan vatandaşlar yaralandı.

İstanbul'da hareketli gece: Kurşun yağmuruna tutulan kafede çok sayıda yaralı var!
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İstanbul'da hareketli gece: Kurşun yağmuruna tutulan kafede çok sayıda yaralı var!

İstanbul Bağcılar'da metro istasyonu çıkışında bulunan bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor.

İstanbul'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'ndeki Maslak Caddesi'nde bulunan Göztepe metro istasyonu çıkışındaki kafede meydana geldi.

İstanbul'da hareketli gece: Kurşun yağmuruna tutulan kafede çok sayıda yaralı var!

İddiaya göre, kafede oturan arkadaş grubuna yönelik, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırıda üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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