İstanbul'da hareketli gece: Kurşun yağmuruna tutulan kafede çok sayıda yaralı var! İstanbul Bağcılar'da metro istasyonu çıkışında bulunan bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında kafede bulunan vatandaşlar yaralandı.