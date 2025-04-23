İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, ölü ve yaralı var mı? Marmara denizi Silivri açıklarında saat 12:49'da 6.2 şiddetinde meydana gelen, İstanbul'da kuvvetli hissedilen büyük deprem sonrası insanlar deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, ölü ve yaralı var mı? diye araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA Deprem çevre illerden de hissedilirken Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. HEMEN ARDINDAN 4.4 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA 6.2 şiddetinde büyük depremin ardından 4.4 şiddetinde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu. ÖLÜ VE YARALI VAR MI? Yetkilerin yaptığı ilk açıklamalarda yapalın ilk incelemeler sonucunda henüz ölü ve yaralı bilgisi gelmediği duyurularak hasarlı binaların derhal boşaltılması yönünde uyarılarda bulınuldu. Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : İstnbul Deprem

Marmara Depremi

afad 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡