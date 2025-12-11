Manşetler
15:30
Mehmet Akif Ersoy’un savcı ve hakime verdiği ifadeleri ortaya çıktı: 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler
15:17
Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması! "TİSK elini taşın altına koymalı"
14:52
Son dakika! YouTube yayınında kullandığı ifadeler olay yarattı: Gazeteci ve yazar Enver Aysever'e tutuklama kararı!
14:17
Bakan Kacır'dan Togg şov: Bütçe görüşmelerine Togg'un göz kamaştıran yeni modeli T10F ile geldi
14:05
Son dakika! Merkez Bankası faiz oranını açıkladı!
13:09
Çocuğu, pazarda herkesin gözü önünde iple bağladı: Gerekçesi ise hem dikkat çekti hem düşündürdü...
12:45
Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu!
11:14
Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı! Yakalanmasalardı 1 ton 900 kilo bozulmuş eti vatandaşa yedireceklerdi
10:26
Gribin en etkili ilacı açıklandı! Mandalina ve portakalı geride bıraktı
10:18
Son dakika: Balıkesir'de deprem meydana geldi!
Güllü'yü itti bay bay dedi: 11 Kasım 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri...
Güllü'yü itti bay bay dedi: 11 Kasım 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
11 Aralık 2025 09:43
Güllü'yü itti bay bay dedi! İşte,11 Kasım 2025 Perşembe, siyaset, ekonomi, spor ve gündeme dair ne varsa konu ve başlıkları ile gazete manşetleri...
