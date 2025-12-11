Altın inecek mi, yoksa daha da çıkacak mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

FED’in faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. “Gram altın ne kadar oldu?” Altın inecek mi, yoksa daha da çıkacak mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 11 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

1 8 Altın fiyatları 11 Aralık 2025 Perşembe gününe hızlı başladı. 11 Aralık gram altın fiyatı belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50- 3,75'e aralığına çekti. FED’in faiz kararı sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, yüksek enflasyonist ortamda tasarruflarını koruma refleksiyle Kapalı Çarşı'dan gelen anlık ve güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını saniye saniye takip ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 11 Aralık 2025! 2 8 11 Aralık 2025 altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların radarına girdi. Türkiye'de ve dünya piyasalarında altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde bir kez daha yatırımcıların odağına oturdu. Güvenli liman olarak görülen altın hala en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasalarda belirleyici olan ONS altın fiyatları merak konusu oldu. Altın, hem geleneksel birikim aracı hem de enflasyona karşı koruma kalkanı olma özelliğiyle Türk halkı için büyük bir önem taşıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatları 11 Aralık 2025! 3 8 FED FAİZ DÜŞÜRDÜ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Fed iskonto faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Fed'den yapılan açıklamada, bu yılın son toplantısındaki söz konusu kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, bu yıl istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle tutarlı olduğu aktarılarak, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ifade edildi. Bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği aktarıldı. 4 8 Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları... ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK 2025

Gram altın fiyatı Alış: 5.777,78 Satış: 5.778,54 5 8 ÇEYREK ALTIN FİYATI 11 ARALIK 2025

Alış: 9.466,00 Satış: 9.560,00 6 8 ONS ALTIN FİYATI 11 ARALIK 2025

Alış 4.210,87 Dolar Satış: 4.211,47 Dolar 7 8 CUMHURİYET ALTINI 11 ARALIK 2025

Alış: 37.716,00 TL Satış: 38.080,00 TL 8 8 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 11 ARALIK 2025

Alış: 5792 TL Satış: 5863 TL



