Son dakika! Merkez Bankası faiz oranını açıkladı!

Son dakika: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün açıkladı.

Merkez Bankası yılın sonu faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün açıkladı. TCMB'nin politika faizi 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararı açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekti.

