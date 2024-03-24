İstanbul Miting’ine katılım Erdoğan’ı memnun etmedi: Rakamı bizzat kendisi duyurdu!

Partiler, seçimlere 7 gün kala faaliyetlerini hızlandırıyor. AK Parti dün Ankara’nın ardından bugün İstanbul’da büyük bir miting daha gerçekleştirdi. Ancak AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi sönük kaldı.

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MİTİNGE KATILIM YARI YARIYA DÜŞTÜ

AK Parti mitinglerinin büyük çoğunluğunu Yenikapı’da yapıyordu. Son dönemde tercihini Atatürk Havalimanı’ndan yana kullandı. Vatandaşın kolay erişimine rağmen ilgi az gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alandaki sayıyı açıklarken milyonlardan binlere düşmesine şaşırdı. Ekonomideki kötü gidişat sonrası vatandaş siyasi partileri daha çok sorguluyor.

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Halk cebine bakarken, mitinglerdeki söylemleri yetersiz buluyor. Bu yüzden siyasi partilerin etkinlikleri eskisi kadar ilgi görmüyor. Son Istanbul Miting’inde ise alandaki kişi sayısı yarı yarıdan fazla düştü.

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ALANDAKİ SAYIYI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alandaki kişi sayısının azlığına şaşırdı. Beklemediği sonucu Erdoğan şu şekilde açıkladı;

“Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz.”

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