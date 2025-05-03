  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi! Yol kenarını mesken tutun kadınlar yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaparken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu anlar kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!
Yayınlanma:

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi:Bölge sakinleri isyanda!

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi! Yol kenarını mesken tutun kadınlar yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaparken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu anlar kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Kartal'da çekildiği belirtilen görüntülerde fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Yol kenarını mesken tutun kadınlar yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Uzun araç kuyrukları oluşurken bazı kadınların duran araçlara bindiği görüldü.

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!

İstanbul Kartal sahil yolunda fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Dün gece çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yaptı. Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!

BÖLGE SAKİNLERİ İSYANDA

Duruma sosyal medyadan isyan eden bazı vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece benzer bir durum yaşandığından şikayet etti. Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek duruma el atmasını istedi.

Tapuya yüzde 200 zam! İşte o ücretler...Tapuya yüzde 200 zam! İşte o ücretler...

İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!

Enerjide şeytanın bacağını kırdık: 3 Mayıs 2025 Cumartesi gazete manşetleriEnerjide şeytanın bacağını kırdık: 3 Mayıs 2025 Cumartesi gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!
İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!
Depremde ölenlerin altınlarını çalmıştı: O, polis görevinden ihraç edildi!
Depremde ölenlerin altınlarını çalmıştı: O, polis görevinden ihraç edildi!
Sevgilisi 2 yaşındaki oğlunu öldüresiye darbetmişti: O şahsın, iğrenç ifadesi ortaya çıktı!
Sevgilisi 2 yaşındaki oğlunu öldüresiye darbetmişti: O şahsın, iğrenç ifadesi ortaya çıktı!
Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un akıllara ziyan ifadesi ortaya çıktı: Reklam firmalarına el işi ürünler sattım
Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un akıllara ziyan ifadesi ortaya çıktı: Reklam firmalarına el işi ürünler sattım
Sabah işe Akşam cezaevine! AK Parti düğmeye bastı, infaz yasası değişiyor
Sabah işe Akşam cezaevine! AK Parti düğmeye bastı, infaz yasası değişiyor
Samsunda yakıt istasyonunda bir aile heyelanın altında kalarak Baba ve iki çocuğu feci şekilde can verdi
Samsunda yakıt istasyonunda bir aile heyelanın altında kalarak Baba ve iki çocuğu feci şekilde can verdi
Valizlerde ne vardı? Jammer soruları: 28 Nisan gazete manşetleri
Valizlerde ne vardı? Jammer soruları: 28 Nisan gazete manşetleri