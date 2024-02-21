İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Türkiye 31 Mart seçimlerine adım adım giderken, seçim yarışının dikkat çeken noktalarından biri de İstanbul.

Seçim takvimi kapsamında dün saat 17.00 itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi sona ermişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre İstanbul için 30'u bağımsız ve 22'si ise siyasi parti adayı olmak üzere toplamda 52 aday yarışacak.

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle: