İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.
Türkiye 31 Mart seçimlerine adım adım giderken, seçim yarışının dikkat çeken noktalarından biri de İstanbul.
Seçim takvimi kapsamında dün saat 17.00 itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi sona ermişti.
İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre İstanbul için 30'u bağımsız ve 22'si ise siyasi parti adayı olmak üzere toplamda 52 aday yarışacak.
İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:
- Cumhur İttifakı: Murat Kurum
- CHP: Ekrem İmamoğlu
- İYİ Parti: Buğra Kavuncu
- Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın
- DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni
- Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
- Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner
- Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş
- Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller
- DEVA Partisi: İdris Şahin
- Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu
- Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan