İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı! Eğitim- Sen tehlikeli Provokasyon ile öğrencileri sokağa çağırmıştı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'in resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Eğitim-Sen dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

Bu çağrı Eğitim-Sen tarafından da desteklendi. Sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu.

Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi.

"Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapıldı.

"Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı." denilen açıklamada, "Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" ifadeleri yer aldı.