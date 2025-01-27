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  3. İstanbul cumhuriyet başsavcılığı hareket geçti! Barış Pehlivan ve halk TV hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı hareket geçti! Barış Pehlivan ve halk TV hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından, Halk TV sunucusu, yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yayın sırasında bir bilirkişiyle yapılan görüşmenin izinsiz kaydedilip yayımlanması gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı hareket geçti! Barış Pehlivan ve halk TV hakkında soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:

Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

HALK TV VE BARIŞ PEHLİVAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlattı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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