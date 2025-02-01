İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Lastik fabrikasında yangın çıktı!
İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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