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İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Lastik fabrikasında yangın çıktı!

İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Lastik fabrikasında yangın çıktı!
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İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

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Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul Çekmeköy'de sıcak dakikalar: Lastik fabrikasında yangın çıktı!

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Kaynak:AA

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