İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekim tarihi belli oldu: İşte, 500 bin sosyal konut projesinin kura takvimi...

TOKİ, 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatını sunan hamleyi yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekim tarihi belli oldu, işte detaylar...

TOKİ'nin 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 19 Aralık 2025'te sona eren başvuru döneminin ardından milyonlarca kişi, hak sahibi belirleme kuralarını merakla bekliyor.

19 Aralık 2025 tarihinden itibaren sona eren TOKİ 500 bin konut başvurularının ardından tüm dikkatler kura çekimlerine yöneldi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik proje kapsamında başvurularını tamamlayan adaylar, kura süreciyle ilgili resmi takvimi merak ediyor.

KURALARDAKİ KONTENJAN DAĞILIMI

Kuralarda kontenjan dağılımı şöyle:

%5 şehit aileleri ve gazilere,

%5 engellilere,

%20 emeklilere,

%10 üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere,

%20 18-30 yaş arası gençlere ayrıldı.

Kalan %40'lık kısım ise genel başvuru sahipleri için kullanılacak.

TOKİ 5 BİN TL PARAİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda ödenen 5 bin TL ücret, kura sonucunda hak sahibi olamayanlara iade edilecek.

İade işlemi kura sürecinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gerçekleştirilecek ve ekstra bir başvuru gerekmeyecek.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Çekilişler noter denetiminde yapılacak. Fiziksel olarak katılamayanlar, kuraları canlı yayınla izleyebilecek.

İL BAZLI KURA TARİHLERİ

Tüm illerde kura aynı anda yapılmayacak. Başvuru yoğunluğu ve konut sayılarına göre özel bir program hazırlandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin tarihleri diğer illerden farklı olacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar kura sırasında canlı olarak izlenebilecek. Hak sahibi olanlar isimlerini anlık görecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

TOKİ kura çekimleri il bazında gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerinde bulundu

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

En fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da yer alacak.

TOKİ İZMİR'DE KAÇ KONUT YAPACAK?

İzmir’de ise 21 bin 20 konut yapılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Proje kapsamında kura çekilişleri 29 Aralık 2025'te başlayacak ve 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek.

Yaklaşık iki aylık bu süreç, illerdeki konut adetleri ile başvuru sayılarına göre kademeli olarak ilerleyecek.

Çekilişler her il için ayrı ayrı planlanacak.

