  3. İslamofobi yine hortladı! "Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi" dendi, gerçek bakın ne çıktı?

İslamofobi yine hortladı! "Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi" dendi, gerçek bakın ne çıktı?

İngiltere'de dev noel ağacının ateşe verildiği ve yangının "Müslümanlar tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu" öne sürülürken gerçek hızla ortaya çıktı...

İngiltere'de dev noel ağacının ateşe verildiği ve yangının "Müslümanlar tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu" öne sürülürken gerçek hızla ortaya çıktı...

MÜSLÜMANLAR HEDEF ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir Noel ağacının yandığı anlar yer aldı. Olayın İngiltere'de gerçekleştiği ve yangının "Müslümanlar tarafından düzenlenen bir saldırı olduğu" öne sürülürken gerçek çok kısa sürede anlaşıldı.

200 binden fazla görüntülenme alan videonun 25 Aralık 2024'te kaydedildiği ve Çin'in Chengdu şehrindeki Sanlı Plaza'da çıkan yangın sırasında alev alan 9 metrelik Noel ağacına ait olduğu ortaya çıktı.
İngiltere'de Müslümanlar tarafından ateşe verildiği iddia edilen bir Noel ağacına ait görüntüler kısa sürede büyük tartışma yarattı.

200 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video sosyal medyada 200 binden fazla görüntüleme alırken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Ajansı'nın Teyit Hattı tarafından servis edilen bilgilere göre Aralık 2024 tarihinden beri dolaşımda olduğu anlaşılan videonun, Çin'de kaydedildiği öğrenildi.

"GÖRÜNTÜLER ÇİN'DE YANAN BİR NOEL AĞACINA AİT"

Haber kaynaklarında yapılan incelemede şu bilgilere ulaşıldı: "Çin'in Chengdu şehrindeki Sanlı Plaza'da sergilenen 9 metrelik Noel ağacı, 25 Aralık 2024'te alev aldı. Alışveriş merkezinin açık alanında çıkan yangın, çevredeki süslemelere de sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

"MÜŞTERİLERDEN BİRİ AĞACA İZMARİT ATTI"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, dev ağacın tamamen alevlere teslim olduğu ve yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Alışveriş yapanların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, bir müşterinin ağaca izmarit attığını tespit ettiklerini belirtti.Ağacın içeriğindeki yoğun pamuk nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını vurgulayan yetkili 'İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor. Vatandaşlarımızı kamu güvenliği konusunda daha bilinçli olmaya ve sigara izmaritlerini rastgele atmamaya davet ediyoruz' dedi."

