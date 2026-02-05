Altın piyasası dalgalı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
05 Şubat 2026 10:02
Altın fiyatları, 5 Şubat 2026 Perşembe sabahına hızlı başladı. Son dönemde gram altın ve ONS altın fiyatları küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair gelen yeni sinyallerin gölgesinde hızlı değişimler yaşıyor. “Bugün 1 gram altın ne kadar?” “Çeyrek altın kaç lira oldu?” gibi sorular da küçük ve orta halli yatırımcılar tarafından sıkça sorgulanıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, hem güvenli liman arayışındaki küçük yatırımcılar hem de büyük portföy yöneticileri, ONS altın ve iç piyasadaki gram altın arasındaki makas aralığını yakından takip ediyor. Kapalıçarşı’nın kalbindeki kuyumculardan gelen canlı veriler, düğün sezonu hazırlığı yapan vatandaşlar ve birikimlerini değerlendirmek isteyenler için kritik önem taşıyor. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 5 Şubat 2026
ALTIN VE GÜMÜŞ SERT YÜKSELDİ Hafta başında yaşanan sert düşüşün ardından yükselişe geçen altın ve gümüş fiyatları dün yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Sabah saatlerinde spot altın yüzde 2,9 yükselişle 5084 dolar olarak seansın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın da yüzde 2,91 yükselişle 7111 TL seviyesini gördü. Spot gümüş ise yüzde 3,1 yükselişle 88,19 dolar seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.
“DALGALANMA SÜRECEK” ABD'li ünlü finans kuruluşu Bank of America'dan altın ve gümüş ile ilgili çarpıcı yorum geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre BofA, altın ve gümüşteki dalgalanmaların fiyatlarda yaşanan sert düşüşe karşın devam edeceğini açıkladı. BofA'ya göre altın fiyatları 2008 yılındaki mali krizden bu yana hiç olmadığı kadar istikrarsız durumda.
Bank of America'nın EMEA emtia ticareti başkanı Niklas Westermark, "Tarihsel olarak sahip olduğumuzdan daha yüksek oynaklık ortamlarını sürdüreceğiz, ancak yeni bir spekülasyon balonu oluşmadığı sürece son birkaç gündeki gibi bir durum yaşanmayacak. Son iki işlem gününde yaşanan bu düşüş, piyasayı büyük ölçüde temizledi diye düşünüyorum." dedi.
Bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs ise altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini bildirdi.
CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.807,19
Satış: 6.810,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI 5 ŞUBAT 2026 Alış: 11.817,00
Satış: 12.149,00
ONS ALTIN FİYATI 5 ŞUBAT 2026 Alış 4.884,30 Dolar
Satış: 4.885,74 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 5 ŞUBAT 2026 Alış: 47.121,00 TL
Satış: 48.447,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 5 ŞUBAT 2026 Alış: 7,231 TL
Satış: 7,431 TL