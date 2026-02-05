Altın piyasası dalgalı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT YÜKSELDİ

Hafta başında yaşanan sert düşüşün ardından yükselişe geçen altın ve gümüş fiyatları dün yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Sabah saatlerinde spot altın yüzde 2,9 yükselişle 5084 dolar olarak seansın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın da yüzde 2,91 yükselişle 7111 TL seviyesini gördü. Spot gümüş ise yüzde 3,1 yükselişle 88,19 dolar seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

“DALGALANMA SÜRECEK”

ABD'li ünlü finans kuruluşu Bank of America'dan altın ve gümüş ile ilgili çarpıcı yorum geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre BofA, altın ve gümüşteki dalgalanmaların fiyatlarda yaşanan sert düşüşe karşın devam edeceğini açıkladı. BofA'ya göre altın fiyatları 2008 yılındaki mali krizden bu yana hiç olmadığı kadar istikrarsız durumda.