Altın fiyatları haftanın son iş günü nasıl seyirediyor? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

Altın fiyatları son durum, 6 Şubat 2026 Cuma gününde piyasa ne durumda? Yatırımcısı dikkatle takip ediliyor: Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 6 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları...

1 8 Altın fiyatları son durum, 6 Şubat 2026 Cuma günü canlı ve anlık tablo verileriyle dikkatle takip ediliyor. Ons altın fiyatları, yaklaşık bir haftadır 4 bin 402-5 bin 600 dolar aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatlarındaki geçen haftadan beri etkili olan değişken tablo devam ediyor. Hafta başında altın fiyatları, yaşanan sert düşüşün ardından tekrar yükselişe geçmişti. Altında yaşanan dalgalanmaya rağmen fiyatlara yönelik iyimserlik devam ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin sürmesinden dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor. Bu temel nedenler ise ‘jeopolitik riskler’, ‘Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler’ ve ‘merkez bankalarının altına yönelik talebinin devam etmesi’ şeklinde sıralanıyor. Gram altın önceki gün Kapalıçarşı’da 7 bin 500 TL’ye kadar yükselirken, 5 bin doların altına gerileyen ons altın da önceki gün yeniden 5 bin 100 doları gördü. Bu sabah ise gram altın 6.763 lira, çeyrek altın 12.099 TL ve Ons altın 4.821 dolardan güne başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 6 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları... 2 8 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 6 Şubat 2026 Cuma günü ekonomi grafiklerine yansıyor. Altın fiyatları son dakika alış satış fiyatları, yaşanan dalgalanmayla dikkatle takip ediliyor. Yaklaşık bir haftadır ons altın 4 bin 402-5 bin 600 dolar aralığında; gram altın ise 6 bin 800 TL- 8 bin TL aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatlarında geçen hafta başlayan, bu haftanın ilk işlem gününde de devam eden sert düşüş, yerini yükselişe bırakmıştı. Ancak dolar endeksinde yükseliş ve jeopolitik gerilimin bir miktar da olsa azaldığına yönelik işaretler, değerli metallerde yeniden satışa neden oldu. ONS altın, yeni işlem günü açılışını 4.821 dolar seviyelerinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 7373 liradan güne başladı. Peki bugün altın ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu... 3 8 ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEĞERLİ metallerde geçen hafta başlayan oynaklık sürüyor. Altın ve gümüş fiyatlarında geçen hafta başlayan, bu haftanın ilk işlem gününde de devam eden sert düşüş, yerini yükselişe bırakmış; bu hafta 5 bin doların altına gerileyen ons altın, önceki gün yeniden 5 bin 100 dolara dayanmıştı. Yurtiçinde ons altından aldığı destekle yeniden yükselişe geçen gram altın da önceki gün Kapalıçarşı’da 7 bin 500 TL’ye kadar yükselirken; gümüşün onsu da önceki gün 87.8 dolardan işlem görmüştü. Ancak dolar endeksinde yükseliş ve jeopolitik gerilimin bir miktar da olsa azaldığına yönelik işaretler, değerli metallerde yeniden satışa neden oldu. Ons altın dün sabah yüzde 1.4 azalışla 4 bin 870 dolara geriledi; gün içinde bu düşüş 4 bin 791,55 doları buldu. 22 ayar gram altın dün yeniden 7 bin liranın altına, 6 bin 800 TL bandına gerilerken; Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın 7 bin 500 TL’den 7 bin 200 TL’ye indi. 4 8 ALTINA YÖNELİK İYİMSERLİK SÜRÜYOR Son günlerde oynaklık artsa da altın fiyatlarına yönelik iyimserlik sürüyor. Uzmanlar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin devam ediyor olmasından dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor. Bu temel nedenler ise ‘jeopolitik riskler’, ‘Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler’ ve ‘merkez bankalarının altına yönelik talebinin devam etmesi’ şeklinde sıralanıyor. Altın fiyatlarına yönelik son tahmin, bu hafta yaşanan sert düşüşe rağmen ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan gelmişti. Banka, 2026 yıl sonu için ons başına 6 bin 300 dolar hedefini korurken, gümüş konusunda daha temkinli bir duruş sergiliyor. Analistler, “Altın konusundaki yükseliş beklentimize güçlü bir inançla bağlıyız. Gümüşte ise son dönemde oluşan aşırı fiyat hareketlerinin tamamen sindirildiğinden emin olana kadar daha temkinliyiz” ifadelerini kullandı. 5 8 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.760,31 TL Gram altın satış fiyatı:6.761,89 TL 6 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:11.793,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:12.099,00 TL 7 8 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.813,21 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.814,89 8 8 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.027,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.182,00 TL



