Altın fiyatları haftanın son iş günü nasıl seyirediyor? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

ALTINA YÖNELİK İYİMSERLİK SÜRÜYOR
Son günlerde oynaklık artsa da altın fiyatlarına yönelik iyimserlik sürüyor.
Uzmanlar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen temel nedenlerin devam ediyor olmasından dolayı yıl genelinde fiyat artışlarının devamını bekliyor. Bu temel nedenler ise ‘jeopolitik riskler’, ‘Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler’ ve ‘merkez bankalarının altına yönelik talebinin devam etmesi’ şeklinde sıralanıyor. Altın fiyatlarına yönelik son tahmin, bu hafta yaşanan sert düşüşe rağmen ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan gelmişti. Banka, 2026 yıl sonu için ons başına 6 bin 300 dolar hedefini korurken, gümüş konusunda daha temkinli bir duruş sergiliyor. Analistler, “Altın konusundaki yükseliş beklentimize güçlü bir inançla bağlıyız. Gümüşte ise son dönemde oluşan aşırı fiyat hareketlerinin tamamen sindirildiğinden emin olana kadar daha temkinliyiz” ifadelerini kullandı.