Emekli maaşlarında yeni düzenleme mi geliyor? Düşük ve yüksek prim ödeyenler arasındaki makas kapanacak!

Sabah'ın haberine göre yapılan çalışma kapsamında bu farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak bir zam verilmesi konusu üzerinde de duruluyor. Yapılacak bu çalışmaların hayata geçirilmesiyle düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyenler arasında bir denge sağlanırken emeklilerin durumu da düzeltilmiş olacak. Böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına da gerek kalmayacak.