Emekli maaşlarında yeni düzenleme mi geliyor? Düşük ve yüksek prim ödeyenler arasındaki makas kapanacak!
Yayınlanma:
06 Şubat 2026 12:28
Hükümet, emekli maaşlarındaki dengesizliği gidermek için harekete geçti. Düşük ve yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın kapanması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi için üç koldan çalışma yürütülüyor.
Hükümet, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Üç koldan çalışma başladı. Düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasında makasın kapanması, bütün emeklilere ortak zam verilmesi konusu gündemde. Emeklilerin sorunlarının çözülmesi için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti üç koldan çalışma yürütüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma için komisyon oluşturuldu. Emeklilik sistemi, emekli maaşları ile ilgili katsayı konusu, en düşük maaş ile diğer emekli maaşları arasındaki dengesizlik gibi konularda çalışma başlatıldı.
BİRİNCİ ÖNCELİK EMEKLİ MAAŞLARI
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.
AK Partili milletvekillerinin vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve ilgili kurumlara gelen şikâyetler, düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşları arasında makasın kapanmasının önemli bir sorun haline geldiğini ortaya koydu. Bu makasın prim ödemelerine göre tekrar bir düzene sokulmasının gerektiği belirtiliyor.
TÜM EMEKLİLERE ORTAK ZAM DÖNEMİ
Masadaki bir başka konu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zamların farklı olması. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18.60, işçi ve Bağ-Kur emeklisine ise yüzde 12.19 zam verildi.
Sabah'ın haberine göre yapılan çalışma kapsamında bu farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak bir zam verilmesi konusu üzerinde de duruluyor. Yapılacak bu çalışmaların hayata geçirilmesiyle düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyenler arasında bir denge sağlanırken emeklilerin durumu da düzeltilmiş olacak. Böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına da gerek kalmayacak.
HEDEF 2027: VATANDAŞLIK MAAŞI GÜNDEMDE
Düzenlemelerin ekonomik programın meyvelerini vereceği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ancak bu yılın ikinci yarısında itibaren emekliler ile ilgili bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bunun uygulamaya başlanması planlanan ve "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama kapsamında da olabileceğinin altı çiziliyor.