İsrail'e çok sert İran tepkisi: Çin tüm askeri eylemlerin derhal durdurulma çağrısında bulundu

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Çin'den İsrail'e tüm askeri eylemlerin derhal durdurulma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında yöneltilen soruya verdiği yanıtta ülkesinin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını yakından izlediğini ve bu eylemlerin olası vahim sonuçlarından endişeli olduğunu dile getirdi.

"İRAN'IN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEN TÜM EYLEMLERE KARŞIYIZ"

Sözcü Lin, “Çin, İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve gerilimi yükseltecek, çatışmayı genişletecek girişimlere karşıdır.” ifadesini kullandı.

Bölgede gerilimin ani yükselişinin hiçbir tarafın çıkarına olmadığına işaret eden Lin, tüm taraflara bölgesel barışı ve istikrarı teşvik etmek için daha fazla çaba gösterme ve gerilimi yükseltecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Lin, Çin’in gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

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