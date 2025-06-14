Dünya ülkeleri tarafını seçtiler! İran İsrail savaşında hangi ülke hangi ülkeyi destekliyor?

TÜRKİYE

Türkiye Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

fullscreen

Türkiye Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.' ifadesi kullanıldı. İsrail'in saldırısının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bunun, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde gerçekleştirilmesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediği ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğine işaret edildi.

İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, 'Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirtti.

Çelik, şunları kaydetti: 'Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken İsrail, bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.'