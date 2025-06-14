Dünya ülkeleri tarafını seçtiler! İran İsrail savaşında hangi ülke hangi ülkeyi destekliyor?

ALMANYA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, telefonla yaptıkları görüşmede İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kendisini askeri operasyonlar ve hedefleri konusunda bilgilendirdiğini belirtti.
Merz, Federal Hükümetin Güvenlik Kabinesi ile durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, “Federal hükümet, İran'ın çok ilerlemiş nükleer silah programına ilişkin endişelerini yıllardır defalarca dile getirmiştir.” dedi.
İsrail'in “varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına sahip olduğunu” belirten Merz, “Her iki tarafı da daha fazla tırmanmaya yol açabilecek ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X'ten yaptığı paylaşımda, gelişmeleri 'son derece endişe verici' olarak nitelendirdi.
Wadephul, 'İran'ın İsrail topraklarına yönelik ayrım gözetmeyen saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz. İran'ın nükleer programı, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na aykırıdır ve tüm bölgeyi, özellikle de İsrail'i tehdit etmektedir.' ifadelerini kullandı.
İsrail'in 'varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına sahip olduğunu' savunan Wadephul, tüm tarafları daha fazla tırmanıştan kaçınmaya çağırdı.