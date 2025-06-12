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İsrail tarafından göz altına alınan Şuayb Ordu serbest bırakıldı: Şuayb Ordu kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı

12 aktivist ile birlikte İtaly'adan gemiyle Gazze'ye yardım getirmek için yola çıkan ancak Gazze'ye ulaşmadan gemiye el konulup gözaltına alınan Şuayb Ordu, serbest bırakılması sonrası insanlar "Şuayb Ordu kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı" diye araştırmaya başlandı. İşte Şuayb Ordu'nun gözaltına alınma nedeni ve biyografisi.

İsrail tarafından göz altına alınan Şuayb Ordu serbest bırakıldı: Şuayb Ordu kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı
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İtalya'dan Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenleyerek gemiye el koyarak aralarında Türk Aktivist Şuayb Ordu'nunda 12 aktivist gözaltına alınmış daha sonra sebest bırakılmıştı Bu gelişmeler üzerine insanlar "Şuayb Ordu kimdir, Nerelidir, neden gözaltına alınmıştı" diye araştırmaya başlandı. İşte Şuayb Ordu'nun gözaltına alınma nedeni ve biyografisi.

ŞUAYB ORDU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gönüllü olarak gemiye katılan isimlerinden biri olan Şuayb Ordu 31 yaşında, aslen Osmaniyeli. Almanya’da serbest meslekle uğraşmakta ve ilahiyat fakültesi mezunu. Gemiye eşi Sümeyra Mittelmeer ile başvurdu; başvuruları kabul edilerek 12 kişilik mürettebata dahil oldu.

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ŞUAYB ORDU NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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