İsrail ordusu, kara harekatı ile Lübnan'ın güneyine doğru ilerliyor!

İsrail ordusu, kara harekatı ile Lübnan'ın güneyine doğru ilerliyor: İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılar giderek artıyor. Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı. Harekatın "sınırlı ve hedef odaklı olacağı" ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, birliklerinin son günlerde güney Lübnan'da Hizbullah mevzilerine karşı "sınırlı kara operasyonları" başlattığını bildirdi.Açıklamada, söz konusu operasyonların ileri savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

450 BİN YEDEK ASKERE ÇAĞRILACAK

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağını bildirdi. Bu talebin önümüzdeki günlerde hükümet tarafından onaylanması bekleniyor. Haberde, 450 bin yedek askerden bahsedilmesine karşın şu anda orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğuna ve bunun İsrail ordusunun savaş bölgelerinde yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında alınan kararla belirlendiğine işaret edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

